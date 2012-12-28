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В России
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31 минуту назад
«Аэрофлот» будет бесплатно перевозить спортинвентарь зимой
"Аэрофлот" бесплатно перевезет снаряжение для зимних и водных видов спорта. "Аэрофлот" в рамках традиционной ежегодной акции с 25 октября 2026 до 15 мая 2027 года будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение", - говорится в сообщении.
Воспользоваться услугой смогут пассажиры рейсов "Аэрофлота", а также авиакомпаний "Россия" и "Аврора", купившие билеты всех тарифов, кроме безбагажных.
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