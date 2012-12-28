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40 минут назад

Спасенный в ДНР тигренок доставлен в Подмосковье

Раненого четырехмесячного тигренка по кличке Шерхан, которого нашли военнослужащие в ДНР, доставили на лечение в подмосковный парк "Земля прайда" (г. о. Клин). Об этом сообщили в Росприроднадзоре, сообщает ТАСС.

"У тигренка была сломана лапа, обнаружены повреждения на теле и серьезные проблемы с глазами. Маленького хищника нашли военнослужащие. Они не оставили животное, оказывали ему помощь и пытались найти место, где Шерхана смогут принять и обеспечить необходимый уход", - говорится в сообщении ведомства

Из-за состояния здоровья тигренка несколько учреждений не смогли его принять. Поэтому специалисты ведомства помогли военнослужащим с консультацией по правильному оформлению документов и оказали помощь на всех этапах подготовки к отправке животного. В Роспотребнадзоре отметили, что Шерхан находится в безопасности, его ждет лечение и реабилитация.
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