«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
В России
33
26 минут назад
В Ставропольском крае более 3,6 тысячи человек остались без света
«Под отключение попали 1208 абонентов — это 3624 человека, из них 1405 детей», — сообщил глава Предгорного округа.
На месте уже работает аварийная бригада «Ставропольэнерго», которая устраняет последствия повреждения ЛЭП. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей. «Социально значимые объекты под отключение не попали, на месте работает аварийная бригада», — добавил глава округа.
0
0
0
0
0
Комментарии