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В России
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сегодня, 15:34

Срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней

Максимальный период оплачиваемого больничного по уходу за ребенком планируют увеличить на 30 дней.

Правительство России увеличит на 30 дней срок, в течение которого родители смогут оформлять больничный для ухода за заболевшим ребенком, — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Бывают случаи, когда требуется больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, и даже максимального периода может не хватить. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим такую финансовую помощь, что будет, конечно же, для семей дополнительным подспорьем», — отметил он.

При этом сейчас в зависимости от возраста ребенка и характера заболевания родители могут получать пособие по временной нетрудоспособности в течение 45–120 дней в год. Премьер-министр подчеркнул, что инициатива позволит родителям дольше ухаживать за заболевшими детьми с сохранением финансовой помощи, — пишут «Известия».

Кроме того, премьер отметил, что президент РФ Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей, — передает РИА Новости.

уход
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больничный
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