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В России
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сегодня, 14:38
В РФ предлагают установить возрастной предел для бесплатного ЭКО
В России предлагают установить возрастной предел для бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — 38 лет.
По ее мнению, ЭКО по ОМС стоит проводить женщинам только до 38 лет. В ином случае «государство потратит очень много денег, а детей там все равно не будет», полагает Сагамонова. Также она считает, что возрастные ограничения подтолкнут женщин раньше обращаться к репродуктологам.
«Женщин нужно загнать в беременность. Если ограничить возраст до 38 лет, они будут бежать в более молодом возрасте к нам и родят больше детей», — сказала Сагамонова.
Она отметила, что в настоящее время обсуждается снижение минимального уровня антимюллерова гормона (АМГ) (этот показатель отражает запас яйцеклеток в яичниках) для участия в программах ЭКО по ОМС до 0,8 нг/мл. Изменения могут быть внесены в приказ Минздрава №803н от 31 июля 2020 года. По мнению Сагамоновой, новые критерии позволят вступать в протокол ЭКО в том числе женщинам около 50 лет, у которых вероятность рождения ребенка остается низкой. Как результат — бюджетные расходы на ЭКО могут вырасти без необходимого увеличения рождаемости.
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