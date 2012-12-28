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В России
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сегодня, 11:44
Попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала самой массированной в этом году
За минувшие вечер и ночь в сторону Москвы летело 630 беспилотных летательных аппаратов. Это стало одной из самых массированных попыток атаки на Москву в 2026 году.
По информации мэра, с 20:30 мск 21 октября до 04:00 мск нынешних суток в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Как сообщил Собянин, большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, а 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве. По его словам, два человека в районе Вороново в ТиНАО пострадали, им оказывается помощь.
Ранее мэр информировал, что с 19 сентября до утра 20 сентября была отражена самая массированная атака: силы ПВО сбили более 1,6 тыс. БПЛА, из них 450 - на подлете к Москве. Также крупная попытка фиксировалась с вечера 15 августа до утра 16-го, когда, по словам Собянина, в сторону столицы летели 600 БПЛА, из них 201 уничтожили в Московском регионе. Еще одна крупная попытка атаки, по данным мэра, произошла с 08:00 мск 2 сентября по 12:00 мск 3 сентября - тогда в сторону столицы летели 548 БПЛА, большая часть из которых уничтожена на дальних рубежах, а 143 - на подлете к столице. С 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября на Московский регион летели 493 БПЛА, большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожили на подлете к Москве. Ранее он информировал, что в период с 20:30 мск 12 октября по 07:00 мск 13 октября на регион летели 417 БПЛА, большую часть которых нейтрализовали на дальних подступах, а 65 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.
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