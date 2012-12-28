Попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала самой массированной в этом году

За минувшие вечер и ночь в сторону Москвы летело 630 беспилотных летательных аппаратов. Это стало одной из самых массированных попыток атаки на Москву в 2026 году.