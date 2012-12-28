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сегодня, 10:01
В МВД рассказали о новых способах мошенничества с помощью ИИ
Мошенники могут подделывать с помощью искусственного интеллекта голоса учителей и обманывать родителей учеников.
Уточняется, что преступники стали активно использовать возможности искусственного интеллекта. К примеру, они подделывают с его помощью голоса классных руководителей и преподавателей, а затем под предлогом «срочной проблемы» выманивают деньги и коды из СМС у родственников школьников, — передает РИА Новости.
При этом главная опасность заключается в том, что голос звонящего может быть практически идентичен настоящему, — советуют в ведомстве.
Полицейские рекомендуют не пытаться сразу выполнять просьбу человека, представившегося преподавателем. Они посоветовали прервать звонок и самостоятельно позвонить классному руководителю или учителю. Также можно спросить, обращались ли другим к родителям с подобными просьбами.
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