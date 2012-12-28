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В России
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41 минуту назад
Складной iPhone Duo оказался практически невостребованным в РФ
«По нашей информации, предзаказы у многих сетей, которые их объявили, пока носят штучный характер», — сообщили в компании.
Единичный характер предзаказов на Duo «Известиям» подтвердил источник, близкий к одному из онлайн-продавцов.
На Wildberries предзаказ на эту модель стартовал 11 сентября. На этом этапе пользователи проявили умеренный интерес к новинке и несколько активнее выбирали iPhone 18 Pro, который поступил в продажу раньше, рассказали в объединенной компании RWB.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на онлайн-площадках сейчас размещено несколько сотен объявлений о доставке Duo в Россию через несколько дней после начала мировых продаж 23 октября. Продавцы просят за устройство до 1,5 млн рублей, утверждает эксперт. При этом примерно через месяц после выхода на мировой рынок его цена может снизиться до 300 тыс. рублей, поэтому торопиться с покупкой не стоит, считает он.
Что касается предзаказов в официальной рознице, то их действительно единицы, отметил эксперт. По его мнению, рассчитывать на большие продажи не приходится: Duo стоит примерно вдвое дороже среднестатистического складного смартфона аналогичных моделей линейки Fold. При этом с начала продаж 18 Pro в конце сентября в России было реализовано около 21 тыс. таких флагманов компании, добавил аналитик. По его прогнозу, в 2026 году в России будет продано около 800 тыс. iPhone всех моделей и модификаций.
В оптимистичном сценарии при условии, что покупатели оценят новый форм-фактор, поставщики предложат скидки и финансовые инструменты для стимулирования спроса, а поставки будут оперативными, продажи Duo в России до конца года могут превысить 20 тыс. устройств, считают в «Связь.ON». По оценке представителя компании, к концу 2027 года совокупные продажи модели во всех модификациях могут достичь 50–80 тыс. штук.
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