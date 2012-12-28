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В России
5
6 минут назад

Эксперты предупредили о всплеске атак на корпоративную почту

Хакеры усилили атаки на корпоративную почту: в третьем квартале их число выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом «Известиям» сообщили в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. Злоумышленники также активно взламывают личные почтовые аккаунты на бесплатных платформах.

Скомпрометированные ящики затем используют для рассылки вредоносного ПО — прежде всего стилеров, похищающих данные, и троянов удаленного доступа.
«Конечной целью хакеров в корпоративной инфраструктуре при этом является хищение данных и заражение вирусами-вымогателями», — отметили в сервисе.
Одним из наиболее распространенных способов взлома остается технология password reuse. С ее помощью преступники составляют индивидуальные словари паролей на основе пар «логин — пароль», ранее попавших в утечки. Для перебора комбинаций они используют как веб-интерфейсы почтовых сервисов, так и подключение через почтовые программы, которые нередко обладают недостаточной защитой из-за устаревших технологий.

Рост интереса злоумышленников к почтовым системам связан с изменением ситуации на рынке информационной безопасности, рассказал «Известиям» основатель DLBI Ашот Оганесян.

«Число скам-звонков постепенно снижается благодаря блокировкам, сами пользователи стали меньше реагировать на фишинг, а корпоративные VPN-сервисы, которые ранее были основной целью взломщиков, массово переходят с доступа по паролю на использование сертификатов», — пояснил он.
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