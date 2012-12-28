Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
В России
5
6 минут назад
Эксперты предупредили о всплеске атак на корпоративную почту
Скомпрометированные ящики затем используют для рассылки вредоносного ПО — прежде всего стилеров, похищающих данные, и троянов удаленного доступа.
«Конечной целью хакеров в корпоративной инфраструктуре при этом является хищение данных и заражение вирусами-вымогателями», — отметили в сервисе.
Одним из наиболее распространенных способов взлома остается технология password reuse. С ее помощью преступники составляют индивидуальные словари паролей на основе пар «логин — пароль», ранее попавших в утечки. Для перебора комбинаций они используют как веб-интерфейсы почтовых сервисов, так и подключение через почтовые программы, которые нередко обладают недостаточной защитой из-за устаревших технологий.
Рост интереса злоумышленников к почтовым системам связан с изменением ситуации на рынке информационной безопасности, рассказал «Известиям» основатель DLBI Ашот Оганесян.
«Число скам-звонков постепенно снижается благодаря блокировкам, сами пользователи стали меньше реагировать на фишинг, а корпоративные VPN-сервисы, которые ранее были основной целью взломщиков, массово переходят с доступа по паролю на использование сертификатов», — пояснил он.
0
0
0
0
0
Комментарии