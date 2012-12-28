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В России
6
55 минут назад

В РФ хотят ужесточить наказание за езду без прав

Правительственная комиссия одобрила проект МВД об ужесточении ответственности для водителей, никогда не получавших права или ездящих с просроченным удостоверением.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ужесточающий наказание за езду без прав, — рассказал ТАСС источник в кабмине.

Речь идет о случаях, когда человек не получал водительское удостоверение или же ездит с просроченным. Сейчас за это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Его предлагается кратно увеличить: минимальный размер — до 15 тысяч рублей, максимальный — до 30 тысяч рублей. Вводится также отдельное наказание за повторную езду без прав — штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.

«Законопроект одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности», — отметил источник.

Согласно законопроекту, такие штрафы не получится оплатить с 25-процентной скидкой в первые 30 дней. Эта норма уже действует для штрафов за пьяное вождение, езду после лишения водительских прав и некоторые другие нарушения.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Проект подготовлен МВД России. Как отмечается в пояснительной записке, водители, не имеющие права на управление транспортом, систематически нарушают правила дорожного движения, причем растет число аварий с их участием и количество погибших в таких ДТП. Каждый год за езду без прав больше 12 тысяч человек привлекаются к ответственности три и более раза.

Однако пока в законе не установлена повышенная ответственность для тех, кто повторно садится за руль, не имея водительского удостоверения. Это «не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры», — поясняли авторы законопроекта, в связи с чем и предложили ужесточить ответственность.

При этом в этом случае речь не идет о людях, лишенных водительских прав, и все равно садящихся за руль. Для них уже сейчас предусмотрено более жесткое наказание, вплоть до уголовного.
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