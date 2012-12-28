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В России
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35 минут назад
РФ направит первый танкер с дизелем в США 22 октября
Объем поставки составит 40 тысяч тонн.
«Первый танкер уйдет через 2–3 дня, 40 тыс. т [дизтоплива], и пойдут один за одним», — отметил российский лидер.
Глава государства отметил, что после того, как обе стороны (Москва и Вашингтон) объявили о поставках дизельного топлива в США, цены на мировых рынках на него упали сразу на 5–6%, — пишут «Известия».
«Мы готовим отгрузки сразу нескольких судов прямо сейчас, танкеров», — отметил президент РФ.
Уиткофф 21 октября поблагодарил президента России за решение, позволившее возобновить экспорт дизельного топлива в США и на мировые рынки. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп высоко оценил этот шаг на фоне экономического шока в мире.
Само соглашение было заключено еще 9 октября. Оно, по словам бывшего разведчика морской пехоты США, политолога Скотта Риттера, может повлиять на нормализацию двусторонних отношений.
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