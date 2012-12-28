Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
В России
69
сегодня, 13:50
В Роспотребнадзоре подтвердили случай заболевания корью в МГУ
Специалисты московского управления Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Причиной стал случай заболевания корью у студента юридического факультета вуза.
«Ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве. Проводится вакцинация. МГУ имени М. В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей МГУ, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что сотрудникам и студентам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать и учиться в учебных корпусах. Для студентов, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, до 4 ноября вводится дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — передает ТАСС.
Также предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям. Организацию экстренной вакцинации проводят совместно Городская поликлиника № 209 и Университетская поликлиника МГУ, — пишет МК.
0
0
0
0
0
Комментарии