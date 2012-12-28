Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ограничения на АЗС области снимаются 21 октября
Общество
4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана
Происшествия
У «Кудыкиной горы» засыпало свеклой остановку
Происшествия
В региональном Следкоме создан отдел по расследованию налоговых преступлений
Общество
Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Общество
Решение о реанимации ЖК «Турист-2» примет министерство строительства
Общество
12 человек погибли по вине пьяных водителей
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Общество
На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры
Общество
Без отопления в Липецке — 134 дома
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Общество
На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры
Общество
В региональном Следкоме создан отдел по расследованию налоговых преступлений
Общество
Интернет-знакомство оставило 50-летнюю липчанку без 2,3 миллиона рублей
Происшествия
4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана
Происшествия
Ельчанин отдал на «экспертизу» почти три миллиона рублей
Происшествия
Пенсионерка отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей, но они попросили ещё
Происшествия
Реконструкция бывшей заводской поликлиники испугала жителей Сокола
Общество
В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры
Происшествия
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Общество
Читать все
В России
46
сегодня, 12:50

Госдума одобрила бизнесу валютные операции с цифровыми рублями

Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке валютных операций с цифровыми рублями и контроле за ними. Бизнес получит больше вариантов расчетов — не только через банковские счета, но и через счета цифрового рубля.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит бизнесу проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечит дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля, — передает ТАСС.

Уточняется, что документ был инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы восьмого созыва Аркадием Свистуновым в период исполнения им своих полномочий.

Согласно документу, Банк России получит полномочия определять круг пользователей платформы цифрового рубля и перечень случаев, когда цифровые рубли можно использовать как средство платежа при валютных операциях. Предприятия смогут репатриировать валютную выручку и получать страховые выплаты по внешнеторговым договорам на счета цифрового рубля, в цифровой нацвалюте также можно будет получить средства для обеспечения исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам, в отношении которых требование о репатриации было отменено. Валютный контроль операций с цифровым рублем будет осуществлять банк клиента.

Зачисление цифровых рублей на счет цифрового рубля пользователя при совершении валютных операций не будет осуществляться в случае, если у такого пользователя отсутствует или не выбран уполномоченный банк — участник платформы, осуществляющий контроль зачислений цифровых рублей. Документом определяются обязанности оператора платформы цифрового рубля.

Российские компании и граждане получат еще один канал для расчетов с иностранными партнерами, который работает на отечественной инфраструктуре и не зависит от внешних платежных систем, — отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Но любое расширение возможностей требует и усиления контроля. Мы устанавливаем четкие правила: уполномоченные банки становятся агентами валютного контроля при операциях с цифровыми рублями. Если у пользователя не выбран такой банк, цифровые рубли не будут зачислены на его счет. Это не бюрократическая преграда, а механизм, который не позволяет использовать цифровой рубль для сомнительных операций, обхода валютного законодательства или отмывания денег», — считает депутат.

Кроме того, четко определяются обязанности оператора платформы цифрового рубля, система будет работать прозрачно и под контролем регулятора, — подчеркнул Панеш.

«Банк России получит полномочия определять, кто именно и в каких случаях сможет использовать цифровые рубли для валютных платежей. Это позволяет гибко настраивать систему, начиная с ограниченного круга участников и постепенно расширяя его по мере отработки механизмов. Мы создаем инфраструктуру для международных расчетов, которая работает в интересах России и защищена от внешнего давления», — заявил парламентарий.
цифровой рубль
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить