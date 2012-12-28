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В России
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сегодня, 12:50
Госдума одобрила бизнесу валютные операции с цифровыми рублями
Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке валютных операций с цифровыми рублями и контроле за ними. Бизнес получит больше вариантов расчетов — не только через банковские счета, но и через счета цифрового рубля.
Уточняется, что документ был инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы восьмого созыва Аркадием Свистуновым в период исполнения им своих полномочий.
Согласно документу, Банк России получит полномочия определять круг пользователей платформы цифрового рубля и перечень случаев, когда цифровые рубли можно использовать как средство платежа при валютных операциях. Предприятия смогут репатриировать валютную выручку и получать страховые выплаты по внешнеторговым договорам на счета цифрового рубля, в цифровой нацвалюте также можно будет получить средства для обеспечения исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам, в отношении которых требование о репатриации было отменено. Валютный контроль операций с цифровым рублем будет осуществлять банк клиента.
Зачисление цифровых рублей на счет цифрового рубля пользователя при совершении валютных операций не будет осуществляться в случае, если у такого пользователя отсутствует или не выбран уполномоченный банк — участник платформы, осуществляющий контроль зачислений цифровых рублей. Документом определяются обязанности оператора платформы цифрового рубля.
Российские компании и граждане получат еще один канал для расчетов с иностранными партнерами, который работает на отечественной инфраструктуре и не зависит от внешних платежных систем, — отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Но любое расширение возможностей требует и усиления контроля. Мы устанавливаем четкие правила: уполномоченные банки становятся агентами валютного контроля при операциях с цифровыми рублями. Если у пользователя не выбран такой банк, цифровые рубли не будут зачислены на его счет. Это не бюрократическая преграда, а механизм, который не позволяет использовать цифровой рубль для сомнительных операций, обхода валютного законодательства или отмывания денег», — считает депутат.
Кроме того, четко определяются обязанности оператора платформы цифрового рубля, система будет работать прозрачно и под контролем регулятора, — подчеркнул Панеш.
«Банк России получит полномочия определять, кто именно и в каких случаях сможет использовать цифровые рубли для валютных платежей. Это позволяет гибко настраивать систему, начиная с ограниченного круга участников и постепенно расширяя его по мере отработки механизмов. Мы создаем инфраструктуру для международных расчетов, которая работает в интересах России и защищена от внешнего давления», — заявил парламентарий.
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