Госдума одобрила бизнесу валютные операции с цифровыми рублями

Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке валютных операций с цифровыми рублями и контроле за ними. Бизнес получит больше вариантов расчетов — не только через банковские счета, но и через счета цифрового рубля.