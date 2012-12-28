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В России
26
27 минут назад

Президент РФ обсудит со спецпосланником США украинский конфликт

Переговоры по украинскому конфликту будут главной темой сегодняшней встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что украинское урегулирование будет частью повестки переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, — передает РИА Новости.

Глава российского государства примет Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры пройдут в Константиновском дворце. Встреча была согласована несколько дней назад.

«Переговоры по украинскому урегулированию, естественно, интегральная часть сегодняшней программы», — сообщил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встречи Путина с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером — каждый раз своевременные и содержательные.
политика
США
Украина
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