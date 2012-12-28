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В России
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сегодня, 16:24
Страховую защиту распространят на вклады во всех банках РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий распространить страховую защиту на вклады во всех российских банках РФ.
Кроме того, проект закона расширяет способы получения вкладчиками банков, в отношении которых наступил страховой случай, страхового возмещения.
Документ инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы восьмого созыва Аркадием Свистуновым в период исполнения им депутатских полномочий.
Как рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин, главная польза законопроекта — это защита денег предпринимателей.
«Сейчас счета и вклады ИП и компаний в таких банках не застрахованы: если у банка отзовут лицензию или банк обанкротится, то деньги просто пропадают. Законопроект распространяет на средства предпринимателей ту же страховую защиту, что уже действует для обычных вкладов физлиц -— до 1,4 млн рублей с компенсацией от АСВ. Это напрямую касается тех, кто ведет бизнес как ИП или хранит деньги фирмы в небольшом банке», — сказал он.
Кроме того, получать возмещение станет проще: вкладчики смогут получать страховые выплаты через Систему быстрых платежей — по номеру телефона, без визита в агентство, — отметил Говырин.
«При этом возмещение будет переводиться только на счет лично самого вкладчика, чтобы деньги не могли вывести мошенниками. Под защитой становится больше категорий участников. Страхование распространят и на средства физлиц, занимающихся актуарной деятельностью — по аналогии со счетами адвокатов и нотариусов, которые страхуются уже сейчас», — подчеркнул депутат.
Вводится дополнительная защита от непрозрачных действий со стороны банков для оперативного реагирования и контроля со стороны Центрального банка РФ: лицензии новых участников системы страхования вкладов не меняются, расширяется только страховая защита уже привлеченных средств, — добавил Говырин.
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