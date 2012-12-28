Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
В России
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34 минуты назад
В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания за призывы к терроризму
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.
«Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект, который направлен на укрепление государственной безопасности и защиту наших граждан», — сказал депутат.
Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Так, за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами наказание может составить до четырех лет лишения свободы. Кроме того, предлагается ввести отдельное наказание за совершение этих деяний с использованием интернета или СМИ — до шести лет лишения свободы.
За публичные призывы через интернет или СМИ к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма предполагается увеличение дополнительного наказания — до шести лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также планируется увеличение максимальных штрафов, предусмотренных в качестве наказания за применение насилия в отношении представителя власти, вплоть до 500 тысяч рублей.
«В условиях вызовов и угроз, с которыми столкнулась наша страна, особое значение приобретает пресечение угроз террористического, диверсионного характера, попыток дестабилизации политической обстановки и общественной безопасности еще на стадии их подготовки», — отметил Пискарев. «Коллективный Запад и «подконтрольные им беглые преступники» не оставляют попыток спровоцировать россиян на участие в различных провокациях и втянуть в совершение преступлений», — добавил он.
Законопроект получил положительные отзывы Верховного суда и правительства РФ.
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