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В России
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37 минут назад
В Госдуме предлагают ограничить скорость курьеров и убрать их на проезжую часть
Президент Владимир Путин в начале года поручил МВД и Минтрансу решить проблему велокурьеров, которые калечат пешеходов на тротуарах, а на дорогах устраивают ДТП. Дедлайн по предложениям для министерств истек в июле, но тротуары по-прежнему остаются зоной повышенного риска.
«По сути, наверное, 99% курьеров передвигаются на мопедах, и у них должно быть российское водительское удостоверение, они должны ездить по проезжей части в шлемах», — считает Холодов.
По его словам, мощность курьерского транспорта — больше, чем 250 ватт в режиме длительной нагрузки, скорость — выше 25 км/ч.
«То есть они все ездят на мопедах, и у них у всех должна быть категория «М». Вся проблема в том, то что это мопеды, а не электровелосипеды», - сказал Холодов.
Он пояснил, что сейчас по правилам любой велосипед с бензиновым двигателем, независимо от мощности, автоматически становится мопедом. Для электродвигателей установлена граница — мощность до 250 ватт — это велосипед, если больше — мопед. Второй ограничитель — это скорость не более 25 км/ч.
«Производитель пишет условную номинальную мощность, а в правилах ПДД есть понятие «в режиме длительной нагрузки». Что это такое, никто не понимает толком. Только эксперты запускают двигатель на длительное время и дальше смотрят какие-то показатели. Причем каждый эксперт волен какую-то свою методику использовать для определения этого», — сказал Холодов.
Он отметил, что если инспектор остановит курьера на электровелосипеде, он может предполагать, что это мопед, но ему надо составить протокол и отправить транспорт на экспертизу.
«В некоторых регионах не сделать нормальную экспертизу вообще. Только экспертиза может установить, что это мопед, и только тогда можно применять какие-то штрафные санкции за езду без прав. Реально, конечно, никто с этим не связывается, то есть бегать за этим электровелосипедом, чтобы отправить на экспертизу, сотрудники ГИБДД не будут», — отметил Холодов.
Он считает, что курьеры «гоняют на мопедах, а делают вид, что это велосипеды». При этом продавцы и производители «любят занижать мощность и скорость, реально они больше — 300-1000 ватт, просто это никто не проверяет».
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