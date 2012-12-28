В Госдуме предлагают ограничить скорость курьеров и убрать их на проезжую часть

Президент Владимир Путин в начале года поручил МВД и Минтрансу решить проблему велокурьеров, которые калечат пешеходов на тротуарах, а на дорогах устраивают ДТП. Дедлайн по предложениям для министерств истек в июле, но тротуары по-прежнему остаются зоной повышенного риска.