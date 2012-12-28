С 2027 года в РФ изменятся правила стажировки

В России с 1 марта 2027 года начнут действовать новые правила трудоустройства стажёров. Для них введут отдельный правовой статус, ограничат продолжительность стажировки шестью месяцами и обяжут работодателей назначать наставников.