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В России
9
8 минут назад

С 2027 года в РФ изменятся правила стажировки

В России с 1 марта 2027 года начнут действовать новые правила трудоустройства стажёров. Для них введут отдельный правовой статус, ограничат продолжительность стажировки шестью месяцами и обяжут работодателей назначать наставников.

Официальное понятие «стажировка» вводится в Трудовой кодекс РФ с 1 марта 2027 года, у стажеров появятся отдельный статус, срочный трудовой договор сроком до шести месяцев и обязательное наставничество, — рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми урегулированы особенности труда работников, проходящих стажировку в сфере труда. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Вводится официальное понятие стажировки в сфере труда, которого раньше в ТК РФ не было. Раньше статус гражданина на стажировке был размыт: то ли он уже работник, то ли еще ученик», — заявил Машаров.

По его словам, новая статья Трудового кодекса закрепляет статус стажера, ограничивает срок договора шестью месяцами и обязывает работодателя организовать наставничество.

«Таким образом, стажировка сотрудника в любом случае носит срочный характер. Если ни одна из сторон не потребует расторжения трудового договора в связи с истечением срока, то срочный трудовой договор со стажером не станет бессрочным», — отметил Машаров.

Член ОП РФ отметил, что такой договор можно будет заключить не позднее одного года после получения соответствующего профессионального образования или прохождения профессионального обучения, а в названии должности, профессии или специальности в трудовом договоре необходимо будет указать, что работник является стажером — например, «продавец-стажер» или «консультант-стажер».

Машаров добавил, что на период стажировки работодатель должен будет организовать наставничество, чтобы помочь сотруднику освоить навыки работы. Если после окончания стажировки работодатель заключит с бывшим стажером новый трудовой договор, устанавливать ему испытательный срок будет нельзя.

Уточняется, что новые правила не распространяются на стажировки, связанные с требованиями охраны труда, а также на стажировки для допуска к отдельным видам профессиональной деятельности, порядок которых установлен специальными нормативными актами. Кроме того, положения статьи не будут применяться к государственным и муниципальным служащим.
стажировка
трудоустройство
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