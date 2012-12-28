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сегодня, 12:00

В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений после сильных дождей

Крымские спасатели продолжают борьбу с последствиями непогоды. Осадки в регионе продолжаются, в Ялте объявлен режим ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен на территории Ялты из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, с 17 по 19 октября здесь выпало более 400 мм осадков, — сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

«Самой сложной остается ситуация на территории Южного берега Крыма, в пгт Кореиз. За период действия штормового (с 17-19 октября) в муниципальном округе Ялта выпало более 400 мм осадков. В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что работы по ликвидации последствий подтопления в пгт Кореиз проводились всю ночь. Усилия спасателей сосредоточены на трех участках: проведена расчистка двух улиц от крупного мусора и камней, создано две временные дамбы, использовано 295 мешков с песком. На базе администрации поселка функционирует межведомственный оперативный штаб. Ведется непрерывный мониторинг обстановки.

Уточняется, что за прошедшие сутки на территории муниципальных округов Алушта, Судак, Феодосия, Ялта и Бахчисарайского района зарегистрированы происшествия, связанные с падением столбов освещения и деревьев, — передает ТАСС.

В Судаке в результате ливня произошло подтопление нескольких частных домовладений. В частности, на улице Алуштинской из-за мощного потока воды подтоплены территория домовладения и улица. Проводятся аварийно-спасательные работы. В селе Веселое на улице Ленина вода зашла на территории участков и в подвал дома, работы по откачке воды были оперативно завершены. Всего для ликвидации происшествий привлечено 187 человек и 38 единиц техники.

В Республике Крым на 17-19 октября было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра с порывами до 25 м/с, на реках Крыма ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В бассейнах селевых рек есть угроза схода селей малых объемов.
Крым
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