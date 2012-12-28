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сегодня, 11:00

В Тамбовской области в ходе атаки БПЛА возник пожар на территории предприятия

Пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа в Тамбовской области возник в результате атаки БПЛА ВСУ.

В Мичуринском округе Тамбовской области 20 октября произошел пожар на территории одного из предприятий после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — рассказал губернатор региона Евгений Первышов.

«В результате террористической атаки БПЛА неонацистского киевского режима произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа. Пострадавших нет», — написал в соцсетях глава региона.

По словам Первышова, для ликвидации возгорания привлекли все необходимые силы и средства.

Он уточнил, что ночью и утром 20 октября над Тамбовской областью сбили четыре украинских беспилотника. Три из них уничтожили мобильные огневые группы отряда БАРС «Тамбов», — пишут «Известия».
беспилотники
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