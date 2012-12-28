Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег
Подросток решил покататься на чужом велосипеде и оставил его себе: возбуждено дело о краже
В России
53
сегодня, 11:00
В Тамбовской области в ходе атаки БПЛА возник пожар на территории предприятия
Пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа в Тамбовской области возник в результате атаки БПЛА ВСУ.
«В результате террористической атаки БПЛА неонацистского киевского режима произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа. Пострадавших нет», — написал в соцсетях глава региона.
По словам Первышова, для ликвидации возгорания привлекли все необходимые силы и средства.
Он уточнил, что ночью и утром 20 октября над Тамбовской областью сбили четыре украинских беспилотника. Три из них уничтожили мобильные огневые группы отряда БАРС «Тамбов», — пишут «Известия».
0
0
0
1
0
Комментарии