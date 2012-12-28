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В России
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20 минут назад

Просрочка участников рынка недвижимости по кредитам подскочила в 1,5 раза

Просроченная задолженность застройщиков и компаний, работающих с недвижимостью, с начала 2026 года выросла на 43%, или на 177 млрд рублей. К 1 сентября она достигла 592 млрд рублей, подсчитали «Известия» по данным Центробанка. При этом общий кредитный портфель этих отраслей увеличился всего на 8%, до 9,3 трлн рублей. Таким образом, проблемные долги растут значительно быстрее самого кредитования.

Для сравнения, по всем корпоративным кредитам просрочка за тот же период увеличилась на 13%, или на 362 млрд рублей, до 3,24 трлн. Получается, что строительство зданий и операции с недвижимостью обеспечили почти половину прироста просроченных долгов бизнеса, хотя на эти отрасли приходится лишь около 10% всех корпоративных ссуд.
Сильнее всего ситуация ухудшилась у компаний, занимающихся операциями с недвижимостью. К ним относятся организации, которые покупают, продают, сдают в аренду и управляют объектами, включая агентства. С начала года их просрочка подскочила на 62%, или на 166 млрд рублей, до 433 млрд, следует из данных Центробанка (ЦБ). Доля проблемных платежей достигла 8,5% кредитного портфеля отрасли.

Непосредственно в строительстве зданий рост оказался значительно меньше — на 8%, почти до 160 млрд рублей. Просроченная задолженность здесь составляет около 4% всех кредитов. Однако такое разделение не всегда позволяет оценить реальное положение застройщиков.

Девелоперы часто распределяют деятельность между несколькими юридическими лицами, пояснила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Одни организации занимаются строительством, другие владеют землей, привлекают деньги или продают недвижимость. Поэтому часть кредитов, связанных со строительными проектами, может попадать в статистику операций с недвижимостью.

Основная причина роста просрочки — дорогие кредиты, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. Хотя с июня 2025 года ключевая ставка снизилась с 20 до 14%, для компаний рынка недвижимости этот процесс идет слишком медленно. При этом в сентябре ЦБ оставил ставку без изменений, указав на усиление ценового давления в экономике.

Дополнительные трудности создает слабый спрос на жилье, отметила аналитик «Финама» Кристина Гудым. Рыночная ипотека по-прежнему стоит около 18–19% годовых, поэтому покупка квартиры без господдержки остается недоступной для многих россиян. Одновременно ужесточаются условия льготных программ, что дополнительно сдерживает спрос.
кредиты
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