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В России
17
11 минут назад

Власти намерены создать единую базу данных о наличии топлива на АЗС

Власти намерены законодательно обязать АЗС и других участников отрасли предоставлять данные о наличии и продаже топлива. Минэнерго разрабатывает такую систему оцифровки данных, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов в рамках Российской энергетической недели.

Сейчас ведомство получает сведения об отгрузках и продажах на АЗС и нефтебазах вручную. В Минэнерго обсуждают возможность автоматизировать сбор информации на базе Центрального диспетчерского управления ТЭК, подведомственного министерству, сообщают «Известия».

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, сегодня уже все члены союза передают информацию о наличии топлива в добровольном порядке по специальным соглашениям с региональными властями. Эти договоренности предусматривают приоритетное обеспечение топливом АЗС, которые предоставляют данные. Однако из-за дефицита бензина это условие не выполняется, отметил он.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает инициативу Минэнерго по созданию цифровой базы данных о наличии топлива на АЗС необходимой. Сейчас информация может поступать с задержкой, из-за чего регуляторы и правительство рискуют принимать решения на основе неполных или устаревших сведений.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, цифровая база будет полезна и после окончания топливного кризиса. В стабильных условиях она позволит отслеживать топливные балансы, выявлять локальные перебои и планировать поставки в удаленные регионы и на стратегические объекты.

Создание автоматической системы отслеживания топлива не займет много времени, считает Игорь Юшков. По его словам, инициатива поможет как правительству, так и региональным властям принимать оперативные решения и не создаст серьезных трудностей для большинства компаний, которые и сейчас передают такую информацию.
топливо
АЗС
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