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В России
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5 минут назад
В РФ увеличат средний размер страховой пенсии для неработающих граждан
В России увеличат средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан.
«Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей — до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров», — сказал Чирков.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8 процента и дополнительно с 1 апреля на на 3,3 процента.
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