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В России
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52 минуты назад
В РФ зарегистрировано шестьдесят медицинских изделий с ИИ
В России зарегистрировано 60 медицинских изделий с искусственным интеллектом.
19 октября прошли парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения».
«Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано (в России). Большинство из них — анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», — сказал он в ходе мероприятия.
Планируется, что до конца этого года во всех субъектах Российской Федерации будет использовано не менее пяти медицинских изделий, — добавил замминистра.
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