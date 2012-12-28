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В России
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сегодня, 13:41
В Сибири медведи растерзали рысь и устроили погром в избушке охотника
Медведи разнесли охотничью избушку и съели рысь в Саянах на юге Красноярского края.
Один из хищников поймал и разорвал рысь, а другие два заявились в охотничью избушку и разгромили ее — на кадрах с места происшествия видно выбитые окна, перевернутую мебель и другие следы наведения порядков зверями.
«Вот скажите мне, причем здесь численность вида, если неурожай многих растительных кормов привел к голоду, шатанию, перемещению на длительные расстояния, агрессии?» — считает Мальцев.
До этого медведь вломился в дом пенсионерки в ХМАО и устроил погром. Крупный зверь влез в частный дом через окно, он выдавил стекло, сломал часть обшивки стены дома и пробрался в одну из комнат. Хищник разгромил помещение, оставил на шкафу отпечаток лапы, открыл холодильник, но продукты не тронул и сбежал.
В Восточной Сибири и Дальнем Востоке сложилась сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России от нападений этих животных за последние месяцы погибли по меньшей мере 25 человек, — передает РИА Новости.
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