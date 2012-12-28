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В России
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37 минут назад
В Госдуме поддерживают повышение налогов для золотодобытчиков
В Госдуме считают возможным поддержать Счетную палату (СП) в вопросе повышения налоговой ставки при добыче золота.
Ранее в СМИ сообщалось, что Счетная палата РФ высказала замечания к законопроекту о налоге на сверхдоходы недропользователей, предложив в том числе повысить налоги на сверхдоходы для золотодобытчиков, — передает ТАСС.
«Важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча», — заявил Володин.
В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета необходимость такого увеличения объясняется устойчивым многолетним восходящим трендом мировой цены на золото и необходимостью справедливого распределения получаемых благодаря этому дополнительных доходов, — пишет Lenta.ru.
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