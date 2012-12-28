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В России
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сегодня, 10:55
Президент РФ поддержал предложения по кадровым перестановкам в правительстве
Президент России Владимир Путин поддержал предложения по кадровым перестановкам в правительстве, представленные премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «сегодня утром президент Путин провел рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным».
«Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Эти предложения получили поддержку президента Путина», — отметил представитель Кремля.
Согласно Конституции РФ, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Госдумой.
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