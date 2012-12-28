В кабмине упростили получение детских пособий переселенцам из приграничья

Россияне, вынужденно покинувшие приграничные территории, смогут получать единое пособие на детей по упрощённым правилам. Причём оформить выплаты разрешат задним числом — за период с 1 января 2026 года.