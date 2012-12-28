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В России
29
42 минуты назад

В кабмине упростили получение детских пособий переселенцам из приграничья

Россияне, вынужденно покинувшие приграничные территории, смогут получать единое пособие на детей по упрощённым правилам. Причём оформить выплаты разрешат задним числом — за период с 1 января 2026 года.

Жители приграничья, временно отселенные в безопасные районы, смогут оформлять единое пособие на детей по упрощенным условиям, — следует из постановления правительства РФ.

Схожий порядок уже действовал в 2025 году и теперь введен вновь, причем выплаты, которые сейчас будут назначены по облегченным правилам, можно будет получить и за период с 1 января 2026 года, — передает ТАСС.

Упрощенный механизм распространяется на россиян, которые временно отселены в безопасные районы с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Как и в 2025 году, на таких жителей не будут распространяться сразу несколько оснований для отказа в назначении пособия. В частности, не будут смотреть на непредоставление ряда документов, наличие нескольких единиц транспорта или объектов недвижимости там, откуда были отселены семьи, а также на превышение семьей порога среднедушевого дохода, если на момент подачи заявления родитель признан безработным. В последнем случае ежемесячное пособие будет назначаться в размере 50% от регионального прожиточного минимума для детей или для трудоспособного населения (в случае получения выплаты беременной женщиной).

Этим же документом сразу установлены упрощенные условия назначения детских пособий вынужденным переселенцам и на 2027 год, но только в части пунктов, касающихся наличия недвижимости и транспорта.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) — это государственная выплата для семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Также пособие назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и родителям (усыновителям, опекунам) детей до 17 лет. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей (или трудоспособного населения — для беременных) и зависит от дохода семьи.
пособия
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