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В России
1
4 минуты назад

Российские туристы пожаловались на заражение гриппом в Дубае

Российские туристы массово жалуются на испорченный гриппом А отдых в Дубае: инфекция переносится тяжело, с повышенной температурой и ломотой в теле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В посте приводится рассказ 24-летней туристки, которая отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в начале октября. На шестой день отдыха у нее внезапно поднялась температура до +38,2°C. Эффекта от жаропонижающих хватило только на ночь. Девушка обратилась в местную клинику, где у нее взяли мазок из носоглотки. Анализ подтвердил грипп А, после чего пациентке назначили лечение. Медик рассказал, что отдыхающие стали часто обращаться с аналогичными симптомами. По словам девушки, заболели еще несколько ее знакомых.

Распространение вируса усугубляется резкими перепадами температур между улицей, где воздух прогрет до +36°C, и кондиционируемыми помещениями.
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