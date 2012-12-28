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В России
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4 минуты назад
Российские туристы пожаловались на заражение гриппом в Дубае
В посте приводится рассказ 24-летней туристки, которая отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в начале октября. На шестой день отдыха у нее внезапно поднялась температура до +38,2°C. Эффекта от жаропонижающих хватило только на ночь. Девушка обратилась в местную клинику, где у нее взяли мазок из носоглотки. Анализ подтвердил грипп А, после чего пациентке назначили лечение. Медик рассказал, что отдыхающие стали часто обращаться с аналогичными симптомами. По словам девушки, заболели еще несколько ее знакомых.
Распространение вируса усугубляется резкими перепадами температур между улицей, где воздух прогрет до +36°C, и кондиционируемыми помещениями.
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