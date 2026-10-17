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В России
2
43 минуты назад

Фигурист Мальков занял второе место на турнире среди юниоров в Будапеште

Российский фигурист Илья Мальков занял второе место на соревнованиях юниоров в рамках «Челленджера» Budapest Trophy, сообщает Газета.ру.

По сумме двух программ Мальков набрал 205,30 балла, уступив победителю 3,25 балла. За произвольную программу судьи поставили ему 134,38 балла, после короткой программы он также шел вторым с результатом 70,92 балла.

Победу одержал представитель Израиля Кирилл Шейко, набравший 208,55 балла. Третье место занял швейцарец Гион Шмид с результатом 185,03 балла.

Турнир проходит в Будапеште с 16 по 18 октября.
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