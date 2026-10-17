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В России
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43 минуты назад
Фигурист Мальков занял второе место на турнире среди юниоров в Будапеште
По сумме двух программ Мальков набрал 205,30 балла, уступив победителю 3,25 балла. За произвольную программу судьи поставили ему 134,38 балла, после короткой программы он также шел вторым с результатом 70,92 балла.
Победу одержал представитель Израиля Кирилл Шейко, набравший 208,55 балла. Третье место занял швейцарец Гион Шмид с результатом 185,03 балла.
Турнир проходит в Будапеште с 16 по 18 октября.
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