В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
В России
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36 минут назад
Каждый восьмой банк ушел с рынка ипотеки
Основная причина — низкая доходность таких займов, пишут «Известия». Рыночные ставки остаются на заградительном уровне около 19% годовых, и классическую ипотеку могут позволить себе лишь 7% потенциальных покупателей жилья. Льготные программы, на которые приходится 56% выдач, тоже не всегда выгодны: компенсация от государства ограничена, а требования к капиталу и резервам растут. Небольшим банкам сложнее конкурировать с крупными игроками, у которых дешевое фондирование, широкая клиентская база и партнерства с застройщиками.
Уход банков означает для заемщиков сокращение выбора. Оставшиеся кредиторы могут ужесточать требования к первоначальному взносу и подтверждению доходов. Сильнее всего это ощущается в небольших городах и удаленных регионах. По оценке экспертов, к концу 2027 года число участников рынка может сократиться до 200.
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