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сегодня, 11:41

Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав

С 1 марта 2027 года Госавтоинспекция сможет автоматически прекращать действие водительских прав при подтверждении медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.

Сотрудники ГАИ с 1 марта 2027 года получат право прекращать действие водительских прав, это станет возможным благодаря обмену информацией о противопоказаниях к управлению транспортными средствами в режиме реального времени с медицинскими организациями, — рассказал юрист Лев Воропаев.

«С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией. Сотрудники ГАИ практически в реальном режиме будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять тому или иному водителю», — сказал он.

По его словам, если эта информация пришла по кандидату в водители, то ему откажут в выдаче водительского удостоверения, — передает ТАСС.

«Если это пришла информация по водителю, который имеет право управления, его обяжут пройти в течение трех месяцев медицинское освидетельствование, комиссионное обследование. Если подтвердится данное заболевание, то ему прекратят право управления автомобилем в автоматическом режиме», — пояснил автоюрист.

На сегодняшний момент тоже прекращают право управления по тем или иным заболеваниям, с которыми запрещено управлять транспортным средством. Для этого необходимо прокурору подать административный иск в суд, и только суд может прекратить право управления.
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