В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
В России
70
сегодня, 11:41
Сотрудники ГАИ с марта 2027 года смогут лишать водителей прав
С 1 марта 2027 года Госавтоинспекция сможет автоматически прекращать действие водительских прав при подтверждении медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.
«С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией. Сотрудники ГАИ практически в реальном режиме будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять тому или иному водителю», — сказал он.
По его словам, если эта информация пришла по кандидату в водители, то ему откажут в выдаче водительского удостоверения, — передает ТАСС.
«Если это пришла информация по водителю, который имеет право управления, его обяжут пройти в течение трех месяцев медицинское освидетельствование, комиссионное обследование. Если подтвердится данное заболевание, то ему прекратят право управления автомобилем в автоматическом режиме», — пояснил автоюрист.
На сегодняшний момент тоже прекращают право управления по тем или иным заболеваниям, с которыми запрещено управлять транспортным средством. Для этого необходимо прокурору подать административный иск в суд, и только суд может прекратить право управления.
0
0
0
0
0
Комментарии