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В России
6
35 минут назад

Во Владимире БПЛА пытались атаковать тепловую инфраструктуру

Губернатор Авдеев сообщил об атаке БПЛА на тепловую инфраструктуру во Владимире.

ВСУ попытались нанести удар по тепловой инфраструктуре, которая находится во Владимире, — рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области», — написал он в соцсетях.

Уточняется, что атака осуществлялась в ночное время. В настоящий момент информации о возможных пострадавших в ее результате не поступало. На самих объектах, как утверждает глава региона, зафиксированы небольшие повреждения, — пишут «Известия».

Авдеев обратил внимание жителей Владимирской области, что угроза атаки в регионе всё еще сохраняется, и призвал их быть осторожными.
беспилотники
атака
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