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В России
30 минут назад
В Подмосковье участились случаи выходов диких волков в жилые районы
Волки всё чаще появляются рядом с жилыми домами в российских регионах, нападают на домашних животных и создают угрозу для людей.
По словам члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова, от жителей городских округов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, поступило больше, чем обычно, обращений о появлении хищников.
Подписчик канала снял на видео волка на границе Московской и Владимирской областей. Число выходящих к жилью зверей резко возросло за последний месяц и в других регионах.
В Арамили Свердловской области хищники приближались к домам, а в Староминском районе Краснодарского края еще и нападали на скот. Жительница Гатчинского района Ленобласти чудом спаслась от зверя, встреченного на прогулке с собакой. В начале октября житель Забайкалья отбивался ножом от волка на пороге собственного дома.
Голодных животных привлекают запахи еды и мусорных отходов. В нескольких регионах численность волков будут регулировать, в том числе отстрелом.
Случаи появления хищников у жилья фиксируют и за пределами Центральной России. На Кубани волки подходили к домам в Староминском районе и нападали на скот, — пишет Life.ru.
В Ленинградской области волк преследовал женщину, которая гуляла с собакой в Гатчинском районе. По данным SHOT, ей удалось убежать от хищника. Ещё один случай произошёл в начале октября в Забайкалье: волк напал на мужчину у порога его дома и повредил ему руку.
Мужчина смог отбиться от животного и убил его ножом. На фоне участившихся сообщений о появлении хищников в населённых пунктах Тюменская область и Подмосковье намерены регулировать их численность на территориях охотничьих угодий.
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