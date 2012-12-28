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В России
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13 минут назад
Прогноз взносов самозанятых на больничные сократили в 103 раза
Программа заработала с января 2026 года, но к 14 октября к ней присоединились лишь около 12 тыс. человек — менее 0,07% от 17,4 млн зарегистрированных самозанятых, сообщили в СФР. Право на получение больничных получили пока только 4,4 тыс. участников.
Прогноз взносов и расходов на больничные для самозанятых пересмотрели с учетом первых результатов программы, сказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там подчеркнули, что эксперимент не предусматривает обязательных плановых показателей. Участие остается добровольным, а право на выплаты появляется после полугода уплаты взносов, напомнили в ведомстве.
Страховка обходится в 16–23 тыс. рублей в год, а право на пособие появляется лишь после шести месяцев уплаты взносов. Эксперты объясняют низкий спрос дороговизной программы, небольшими выплатами при короткой болезни и тем, что многие самозанятые уже имеют оплачиваемые больничные по основному месту работы. При этом работающие только на себя рискуют остаться без дохода в случае серьезной болезни. Эксперты предлагают снизить взносы и сократить период ожидания выплат.
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