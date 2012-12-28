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В России
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42 минуты назад
Минприроды Кубани добилось взыскания почти 34,3 млрд рублей за крушение танкеров
Сумму солидарно взыскали с компаний «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть».
«Суд постановил: исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» в пользу Министерства природных ресурсов Краснодарского края сумму убытков, причиненных бюджету Краснодарского края, сумму ущерба, причиненного окружающей среде», — огласил судья.
С ответчиков также солидарно взыскана в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 10 миллионов рублей. Суд отказал в удовлетворении ходатайств ответчиков о привлечении к делу в качестве соответчиков страховых компаний. Сами представители страховщиков в ходе разбирательств заявляли, что суммы убытков и ущерба, заявленных истцом по делу, не попадают под страховое покрытие.
Кроме того, суд удовлетворил иск Морспасслужбы о компенсации расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, — пишут «Известия».
Ответчиками по делу выступили владельцы, страховщики и фрахтователь танкеров «Волгонефть». Согласно решению суда, они обязаны выплатить 1,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат, понесенных при очистке акватории в районе Керченского пролива.
Инцидент с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошел в декабре 2024 года. Тогда в Росморречфлоте подтвердили, что в результате крушения судов в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Представители судовладельца позже поясняли, что причиной крушения стала ветроволновая нагрузка, которая превысила конструктивные способности корпуса танкера.
Ранее в рамках разбирательств, связанных с этой аварией, Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора. В августе 2025 года с владельца и фрахтователя судна «Волгонефть-239» постановили взыскать почти 35,5 млрд рублей.
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