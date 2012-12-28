Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей — деньги должны вернуть
В России
37
сегодня, 15:20
В Новосибирской области запретили вечерние прогулки из-за медведей
Власти Куйбышевского района Новосибирской области призвали жителей сократить пребывание в лесу из-за возможного выхода бурых медведей к населенным пунктам. Сообщение размещено в социальных сетях местной администрации.
Также действует комендантский час.
«Не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах, в общественных местах, на территориях, прилегающих к лесополосам, пустырям и садоводческим обществам, в период с 19:00 до 7:00 до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Кроме того, жителям рекомендуют ограничить пешие передвижения по населенному пункту в темное время суток с 19:00 до 7:00. По возможности лучше использовать личный транспорт, а также доставлять на нем детей на учебу, — призывают местные власти.
До этого в Приморье рыбак отбивался от медведя удочкой и выжил благодаря собаке. Мужчина уже убирал рыболовные снасти в машину, когда услышал странный лай, обернулся и увидел приближающегося зверя. Медведица сбила его с ног и повалила в воду, но мужчина не прекращал наносить удары. Спустя некоторое время хищник отступил в лес, оставив своего противника с рваными ранам лица, левой руки и бедра. Также зверь повредил ему глаз и оторвал нижнее веко, — пишет «Газета.Ru».
0
0
0
0
0
Комментарии