Готовые квартиры в Липецке: ключи — сразу после покупки

Хотите переехать без изнурительного ожидания? В ЖК "Геометрия-Вершина" в Липецке ключи вручают сразу после оформления сделки — не нужно годами следить за стройкой и гадать, когда же начнётся новая глава вашей жизни. Этот комплекс - часть масштабного проекта «Геометрия» от надёжного застройщика ОДСК — и он уже обретает реальные очертания в уютном микрорайоне «Европейский».

Всё для жизни — уже рядом

Район не ждёт, пока вы переедете, — он уже живёт и дышит комфортом. В двух шагах от дома:

• школа и 4 детских сада — вопрос с образованием и присмотром решён;

• магазины, аптеки, рынок и торговый центр — всё необходимое под рукой;

• пункты выдачи заказов — онлайн-покупки станут ещё удобнее;

• стадион, спортивный комплекс и большой парк — для активного отдыха и спокойных прогулок.

А совсем скоро прямо на первом этаже ЖК «Геометрия-Вершина» откроются магазин и два пункта выдачи — ваши ежедневные маршруты станут ещё короче.













Дом, который бережёт ваш комфорт

ЖК "Геометрия-Вершина" — это не просто стены и крыша, а продуманная среда для счастливой жизни. Монолитная конструкция и вентилируемый фасад работают на ваш комфорт: зимой в квартире будет тепло, а летом — приятно прохладно. Никаких компромиссов с погодой.





Планировки, которые подстраиваются под вас

В ЖК "Геометрия-Вершина" нет типовых решений — здесь каждая планировка создана, чтобы стать именно вашим пространством:

• классические варианты — от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных квартир;

• евро-форматы с огромной кухней-гостиной и просторной спальней — идеальное решение для тех, кто ценит свободу и свет;

• спальня, которую можно зонировать: выделить зону сна, хранения или даже небольшую спортивную зону;

• кухня-гостиная, которую при желании можно превратить в дополнительную комнату — гибкость для меняющихся жизненных сценариев.

На 19 этаже — особый уровень комфорта: увеличенная высота потолков и оконных проёмов открывает потрясающие виды на город. Здесь утро начинается с панорамы, а вечер — с живописного заката.





Продуманные детали, которые делают жизнь легче

Каждая мелочь в ЖК «Геометрия-Вершина» работает на ваше удобство:





• уютные мягкие зоны в современных входных группах — чтобы ожидание лифта было приятным;• понятная система навигации — ваши гости никогда не заблудятся;• колясочные — для удобного хранения детского транспорта;• лапомойки — чтобы после прогулки с питомцем или велопробега не нести грязь в дом.





Безопасность и покой — по умолчанию

Территория дома закрыта от посторонних, а система видеонаблюдения круглосуточно следит за порядком. Парковка вынесена за пределы двора — теперь ничто не помешает вашему отдыху.

Во дворе продуманы зоны для всех:

• спортивная площадка — для тех, кто выбирает активный образ жизни;

• детские площадки, разделённые по возрастам и оснащённые безопасным покрытием — для спокойных игр и развития;

• зоны тихого отдыха — чтобы восстановить силы и насладиться тишиной.

И даже связь здесь не станет проблемой: во дворе работает беспроводная сеть.





Удобные способы покупки — выбирайте то, что подходит именно вам

Приобрести квартиру в «ЖК "Геометрия-Вершина" можно так, как удобно именно вам:

• за наличный расчёт;

• с использованием рыночной или льготной ипотеки;

• в рассрочку — специальное предложение от застройщика: первый взнос от 30 %, остаток делится на равные платежи сроком до 12 месяцев с момента заключения договора.

Кроме того, на покупку квартир в ЖК «Геометрия- Вершина» действуют и другие специальные предложения, которые помогут подобрать наиболее подходящий вариант приобретения жилья.

Не откладывайте своё будущее — сделайте шаг к комфортной жизни уже сегодня и получите ключи от своей готовой квартиры.

Запишитесь на консультацию в офис продаж ОДСК по адресу: ул. Свиридова, 14.

Или позвоните прямо сейчас: +7 (4742) 57‑37‑31.

*РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «ОДСК-Л5» ОГРН 1224800012458. В ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г. ЛИПЕЦК, УЛ. МИНСКАЯ, 6Б, ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ НА ВСЕ КВАРТИРЫ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОГРАММА ДОСТУПНА ПРИ ВНЕСЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 30% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ В ДОМЕ "ВЕРШИНА".

ПЛАТЕЖИ НЕОБХОДИМО ВНОСИТЬ РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНО В СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ ФИКСИРУЕТСЯ. ПО УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПО ОПЛАТЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЛОГОМ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В ПОЛЬЗУ ПРОДАВЦА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 13.10.26 Г. КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ОДНОСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ЗАСТРОЙЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ НА САЙТЕ HTTPS://ODSK-LIP.RU. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ АКЦИЯМИ. ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ И ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА.

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