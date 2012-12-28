Готовые квартиры в Липецке: ключи — сразу после покупки
Хотите переехать без изнурительного ожидания? В ЖК "Геометрия-Вершина" в Липецке ключи вручают сразу после оформления сделки — не нужно годами следить за стройкой и гадать, когда же начнётся новая глава вашей жизни. Этот комплекс - часть масштабного проекта «Геометрия» от надёжного застройщика ОДСК — и он уже обретает реальные очертания в уютном микрорайоне «Европейский».
Всё для жизни — уже рядом
Район не ждёт, пока вы переедете, — он уже живёт и дышит комфортом. В двух шагах от дома:
• школа и 4 детских сада — вопрос с образованием и присмотром решён;
• магазины, аптеки, рынок и торговый центр — всё необходимое под рукой;
• пункты выдачи заказов — онлайн-покупки станут ещё удобнее;
• стадион, спортивный комплекс и большой парк — для активного отдыха и спокойных прогулок.
А совсем скоро прямо на первом этаже ЖК «Геометрия-Вершина» откроются магазин и два пункта выдачи — ваши ежедневные маршруты станут ещё короче.
Дом, который бережёт ваш комфорт
ЖК "Геометрия-Вершина" — это не просто стены и крыша, а продуманная среда для счастливой жизни. Монолитная конструкция и вентилируемый фасад работают на ваш комфорт: зимой в квартире будет тепло, а летом — приятно прохладно. Никаких компромиссов с погодой.
Планировки, которые подстраиваются под вас
В ЖК "Геометрия-Вершина" нет типовых решений — здесь каждая планировка создана, чтобы стать именно вашим пространством:
• классические варианты — от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных квартир;
• евро-форматы с огромной кухней-гостиной и просторной спальней — идеальное решение для тех, кто ценит свободу и свет;
• спальня, которую можно зонировать: выделить зону сна, хранения или даже небольшую спортивную зону;
• кухня-гостиная, которую при желании можно превратить в дополнительную комнату — гибкость для меняющихся жизненных сценариев.
На 19 этаже — особый уровень комфорта: увеличенная высота потолков и оконных проёмов открывает потрясающие виды на город. Здесь утро начинается с панорамы, а вечер — с живописного заката.
Продуманные детали, которые делают жизнь легче
Каждая мелочь в ЖК «Геометрия-Вершина» работает на ваше удобство:• уютные мягкие зоны в современных входных группах — чтобы ожидание лифта было приятным;
• понятная система навигации — ваши гости никогда не заблудятся;
• колясочные — для удобного хранения детского транспорта;
• лапомойки — чтобы после прогулки с питомцем или велопробега не нести грязь в дом.
Безопасность и покой — по умолчанию
Территория дома закрыта от посторонних, а система видеонаблюдения круглосуточно следит за порядком. Парковка вынесена за пределы двора — теперь ничто не помешает вашему отдыху.
Во дворе продуманы зоны для всех:
• спортивная площадка — для тех, кто выбирает активный образ жизни;
• детские площадки, разделённые по возрастам и оснащённые безопасным покрытием — для спокойных игр и развития;
• зоны тихого отдыха — чтобы восстановить силы и насладиться тишиной.
И даже связь здесь не станет проблемой: во дворе работает беспроводная сеть.
Удобные способы покупки — выбирайте то, что подходит именно вам
Приобрести квартиру в «ЖК "Геометрия-Вершина" можно так, как удобно именно вам:
• за наличный расчёт;
• с использованием рыночной или льготной ипотеки;
• в рассрочку — специальное предложение от застройщика: первый взнос от 30 %, остаток делится на равные платежи сроком до 12 месяцев с момента заключения договора.
Кроме того, на покупку квартир в ЖК «Геометрия- Вершина» действуют и другие специальные предложения, которые помогут подобрать наиболее подходящий вариант приобретения жилья.
Не откладывайте своё будущее — сделайте шаг к комфортной жизни уже сегодня и получите ключи от своей готовой квартиры.
Запишитесь на консультацию в офис продаж ОДСК по адресу: ул. Свиридова, 14.
Или позвоните прямо сейчас: +7 (4742) 57‑37‑31.
*РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «ОДСК-Л5» ОГРН 1224800012458. В ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г. ЛИПЕЦК, УЛ. МИНСКАЯ, 6Б, ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ НА ВСЕ КВАРТИРЫ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЯ. ПРОГРАММА ДОСТУПНА ПРИ ВНЕСЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 30% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ В ДОМЕ "ВЕРШИНА".
ПЛАТЕЖИ НЕОБХОДИМО ВНОСИТЬ РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНО В СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ ФИКСИРУЕТСЯ. ПО УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПАТЕЛЯ ПО ОПЛАТЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЛОГОМ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В ПОЛЬЗУ ПРОДАВЦА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 13.10.26 Г. КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ОДНОСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ЗАСТРОЙЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ НА САЙТЕ HTTPS://ODSK-LIP.RU. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ АКЦИЯМИ. ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТОМ И ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
ООО «СЗ «ОДСК-Л5». Реклама