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В России
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сегодня, 14:23

Депутат Бессараб рассказала о повышении соцвыплат в 2027 году

Пенсии, материнский капитал и пособия будут проиндексированы в следующем году.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала повышение социальных выплат, — сообщает «Российская газета».

По ее словам, в бюджет Пенсионного фонда и Фонда социального страхования закладываются необходимые суммы для выполнения всех социальных гарантий в установленные сроки и в полном объеме.

Страховые пенсии будут увеличены для более чем 40 миллионов человек, — сказала Бессараб, отметив, что индексация пройдет дважды.

Первый раз индексация пройдет 1 февраля. По итогам роста инфляции мы увеличим фиксированную выплату к страховой пенсии и ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты) на 6,8 балла. Таким образом, примерно среднее увеличение страховых пенсий по старости пройдет более чем на 2500 рублей. К концу года размер страховой пенсии по старости составит почти 30 тысяч рублей. С 1 апреля у нас будет вторая индексация, доиндексация по результатам роста доходов Пенсионного фонда, — уточнила Бессараб.

Она объяснила, что пенсии увеличиваются в том числе из-за роста зарплат в России, который приводит к увеличению отчислений с заработной платы, — пишет Дума ТВ.

На 3,3 % будет увеличена повторная ИПК страховой пенсии. С 1 апреля повысится пенсия для более чем 3,5 млн получателей социальных пенсий. И там тоже государство доведет необходимые доходы пенсионеров, получателей социальных пенсий, до уровня не ниже прожиточного минимума,добавила первый зампред комитета.

Бессараб обратила особое внимание на то, что «ни один пенсионер в России не будет получать ниже прожиточного минимума пенсионера».

Материнский капитал увеличится на 6,8%. При неполучении сертификата на первого ребенка сумма превысит 1 млн рублей (1 002 000 рублей).

Пособие по беременности и родам также превысит 1 млн рублей. Так, выплата за 140 дней при одноплодной беременности составит 1 100 000 рублей.

Пособия по временной нетрудоспособности (больничные) вырастут почти на 20% с 1 января.

Дневной лимит больничного: в месяце 31 день - 933 рубля, в месяце 28 дней — 1033 рубля. Минимальный больничный будет рассчитываться от МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% и достигнет 28 935 рублей с 1 января.

Все пособия вырастут на уровень не ниже инфляции, — добавила Бессараб.

выплаты
пособия
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