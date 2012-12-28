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В России
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39 минут назад
В Госдуме одобрили индексацию несвоевременно выплаченных пенсий
Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на защиту пенсионеров от обесценивания денег, присужденных им, но выплаченных с задержкой.
Законопроект был инициирован правительством РФ. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О страховых пенсиях».
Проектом закона предлагается обязать органы пенсионного обеспечения пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период страховой пенсии средства, в том числе фиксированную выплату к ним, по решению суда.
По мнению авторов проекта, индексация необходима для защиты средств от инфляции с момента вынесения судом решения до его реального исполнения.
Индексация по судебным решениям будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем, в котором судебное решение вступило в силу, если для назначения или перерасчета страховой пенсии не требуется дополнительного установления фактов, сведений о которых нет у органа пенсионного обеспечения и которые не могут быть оперативно получены им посредством межведомственного взаимодействия.
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