Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Юные вымогатели встретили жертву на остановке «Дворец правосудия»
Происшествия
Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в машине, стрельба на остановке и опасный сахар
Общество
К теплу подключена примерно шестая часть многоэтажных домов Липецка
Общество
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Автобус продавил люк связистов
Происшествия
В Лебедяни изрисовали новый монумент Защитникам Отечества
Происшествия
В Липецке воют сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Общество
Читать все
Автобус продавил люк связистов
Происшествия
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Общество
35-летняя гостья сняла со спящего мужчины золотую цепочку
Происшествия
Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»
Происшествия
В зоне рекреации 15 микрорайона пожарные тушили дерево
Происшествия
Владимир Сериков — председатель областного Совета, Евгений Савин — сенатор
Политика
36-летнего липчанина обманули при покупке билетов в театр
Происшествия
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Все уровни воздушной опасности сняты
Происшествия
Читать все
В России
32
39 минут назад

В Госдуме одобрили индексацию несвоевременно выплаченных пенсий

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на защиту пенсионеров от обесценивания денег, присужденных им, но выплаченных с задержкой.

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать органы пенсионного обеспечения индексировать страховую пенсию и выплаты к ней, если они не были вовремя выплачены пенсионерам на основании решения суда, — передает ТАСС.

Законопроект был инициирован правительством РФ. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О страховых пенсиях».

Проектом закона предлагается обязать органы пенсионного обеспечения пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период страховой пенсии средства, в том числе фиксированную выплату к ним, по решению суда.

По мнению авторов проекта, индексация необходима для защиты средств от инфляции с момента вынесения судом решения до его реального исполнения.

Индексация по судебным решениям будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем, в котором судебное решение вступило в силу, если для назначения или перерасчета страховой пенсии не требуется дополнительного установления фактов, сведений о которых нет у органа пенсионного обеспечения и которые не могут быть оперативно получены им посредством межведомственного взаимодействия.
пенсии
индексация
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить