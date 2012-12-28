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В России
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сегодня, 12:36

В РФ обсуждают запрет экспорта СУГ до конца года

Правительство обсуждает возможность запретить до конца 2026 года экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям.

Власти сейчас обсуждают возможность запретить до конца 2026 года экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям, — заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения», — сказал он.

СУГ (основа — смесь пропана и бутана) получают из попутного нефтяного газа. Он может использоваться для отопления домов, в качестве автомобильного топлива, а также в нефтехимии.

Ранее о рассмотрении властями возможности запретить экспорт СУГ для непроизводителей до конца декабря 2026 года рассказали РБК два источника в нефтяной отрасли. По словам собеседников, вопрос обсуждался 13 октября на совещании у вице-премьера.

Как уточнил один из источников, с инициативой выступила ФАС, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке во время ремонтов российских НПЗ.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14-16 октября при поддержке правительства РФ, Минэнерго России и правительства Москвы, — передает ТАСС.
экспорт
экономика
СУГ
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