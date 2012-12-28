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В России
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сегодня, 12:36
В РФ обсуждают запрет экспорта СУГ до конца года
Правительство обсуждает возможность запретить до конца 2026 года экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям.
«Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения», — сказал он.
СУГ (основа — смесь пропана и бутана) получают из попутного нефтяного газа. Он может использоваться для отопления домов, в качестве автомобильного топлива, а также в нефтехимии.
Ранее о рассмотрении властями возможности запретить экспорт СУГ для непроизводителей до конца декабря 2026 года рассказали РБК два источника в нефтяной отрасли. По словам собеседников, вопрос обсуждался 13 октября на совещании у вице-премьера.
Как уточнил один из источников, с инициативой выступила ФАС, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке во время ремонтов российских НПЗ.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14-16 октября при поддержке правительства РФ, Минэнерго России и правительства Москвы, — передает ТАСС.
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