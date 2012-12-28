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В России
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43 минуты назад
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения опухолей
Лекарство предназначено для борьбы с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга.
«Минздрав России зарегистрировал оригинальный лекарственный препарат «Нимоланцим», международное непатентованное наименование нимотузумаб. Регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологической практике. Он предназначен для лечения взрослых пациентов с рядом злокачественных новообразований, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды злокачественных опухолей головного мозга», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что препарат показан пациентам старше 18 лет. Клиническая эффективность нимотузумаба изучалась в международных исследованиях II-III фаз у пациентов с различными злокачественными новообразованиями. По данным министерства, применение препарата в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией продемонстрировало статистически значимое улучшение ряда показателей эффективности. Полученные результаты подтверждают клиническую эффективность нимотузумаба в составе комбинированной терапии при отдельных онкологических заболеваниях, — передает ТАСС.
Нимотузумаб — моноклональное антитело, направленное против рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), который участвует в регуляции клеточного роста и деления. Воздействие на данный рецептор представляет собой один из подходов к таргетной терапии злокачественных новообразований, пояснили в Минздраве.
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