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В России
29
43 минуты назад

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения опухолей

Лекарство предназначено для борьбы с опухолями пищевода, головы, шеи и некоторыми видами злокачественных образований мозга.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Нимоланцим», помогающий в лечении, в том числе опухолей пищевода, головы и шеи, а также отдельных видов рака головного мозга, — рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал оригинальный лекарственный препарат «Нимоланцим», международное непатентованное наименование нимотузумаб. Регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологической практике. Он предназначен для лечения взрослых пациентов с рядом злокачественных новообразований, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды злокачественных опухолей головного мозга», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что препарат показан пациентам старше 18 лет. Клиническая эффективность нимотузумаба изучалась в международных исследованиях II-III фаз у пациентов с различными злокачественными новообразованиями. По данным министерства, применение препарата в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией продемонстрировало статистически значимое улучшение ряда показателей эффективности. Полученные результаты подтверждают клиническую эффективность нимотузумаба в составе комбинированной терапии при отдельных онкологических заболеваниях, — передает ТАСС.

Нимотузумаб — моноклональное антитело, направленное против рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), который участвует в регуляции клеточного роста и деления. Воздействие на данный рецептор представляет собой один из подходов к таргетной терапии злокачественных новообразований, пояснили в Минздраве.
лечение
здоровье
болезни
опухоли
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