Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У дороги Липецк-Чаплыгин обнаружена машина с трупом
Происшествия
Юные вымогатели встретили жертву на остановке «Дворец правосудия»
Происшествия
Опасный люк преградил дорогу водителям
Общество
55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
Происшествия
К теплу подключена примерно шестая часть многоэтажных домов Липецка
Общество
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в машине, стрельба на остановке и опасный сахар
Общество
В Лебедяни изрисовали новый монумент Защитникам Отечества
Происшествия
В Липецке воют сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Липецким семиклассникам раздали устаревшие учебники обществознания
Общество
Читать все
В Липецке воют сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Общество
В зоне рекреации 15 микрорайона пожарные тушили дерево
Происшествия
Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Янковским и Борисовым, столичный театр на липецкой сцене и лицензия на убийство
Общество
Все уровни воздушной опасности сняты
Происшествия
В Липецкой области опять красный уровень
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
В сарае хлевенца нашли банку с почти двумя килограммами пороха
Происшествия
Ночью Липецкой области угрожали беспилотники и ракеты
Происшествия
Читать все
В России
2 минуты назад

В РФ могут ввести оплату за первый семестр в вузе до начала обучения

Чтобы исключить «виртуальный» конкурс и блокирование платных мест сразу в нескольких университетах, абитуриентов могут обязать вносить плату за первый семестр до начала занятий.

Минобрнауки России предлагает ввести оплату за обучение в размере не менее одного семестра при зачислении на платные места до начала учебы в вузе, — передает ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

«Для зачисления на платные места необходимо заключение договора об образовании, а также оплата обучения полностью или частично (не менее одного семестра)», — говорится в документе.

В настоящее время для зачисления в вуз предоплата не требуется. Для зачисления на платные места поступающий заключает договор об образовании, а также информирует организацию о необходимости его зачисления.

Действующие правила приема в вузы не требуют обязательной оплаты для зачисления. Так, поступающий может заключить договоры сразу с несколькими вузами, занимая тем самым на стадии поступления несколько платных мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты.

«Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», — отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что введение предоплаты нацелено на решение проблемы «виртуального» конкурса, — передает РИА Новости.

Кроме того, Минобрнауки предложило дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.

Проект приказа о внесении изменений в порядок приема опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.
образование
вузы
оплата
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить