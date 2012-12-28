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В России
2 минуты назад
В РФ могут ввести оплату за первый семестр в вузе до начала обучения
Чтобы исключить «виртуальный» конкурс и блокирование платных мест сразу в нескольких университетах, абитуриентов могут обязать вносить плату за первый семестр до начала занятий.
«Для зачисления на платные места необходимо заключение договора об образовании, а также оплата обучения полностью или частично (не менее одного семестра)», — говорится в документе.
В настоящее время для зачисления в вуз предоплата не требуется. Для зачисления на платные места поступающий заключает договор об образовании, а также информирует организацию о необходимости его зачисления.
Действующие правила приема в вузы не требуют обязательной оплаты для зачисления. Так, поступающий может заключить договоры сразу с несколькими вузами, занимая тем самым на стадии поступления несколько платных мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты.
«Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», — отмечается в сообщении.
В министерстве пояснили, что введение предоплаты нацелено на решение проблемы «виртуального» конкурса, — передает РИА Новости.
Кроме того, Минобрнауки предложило дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.
Проект приказа о внесении изменений в порядок приема опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Приказ в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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