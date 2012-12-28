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42 минуты назад

В Рязанской области из-за атак БПЛА отменили занятия в школах и садах

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отмене занятий в части детских садов и школ в Рязани. Меры коснулись детских дошкольных и общеобразовательных учреждений Октябрьского и части Советского районов областного центра.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в связи с массовыми атаками БПЛА на регион 15 октября в целях безопасности были отменены занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов областного центра.

Он уточнил, что речь идет о школах: 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, а также детских садах: 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157.

Глава региона отметил, что для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.

Позже Малков рассказал, что в результате массовой атаки БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани, — написал он в соцсетях.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
беспилотники
атака
Рязань
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