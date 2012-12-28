В Рязанской области из-за атак БПЛА отменили занятия в школах и садах

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отмене занятий в части детских садов и школ в Рязани. Меры коснулись детских дошкольных и общеобразовательных учреждений Октябрьского и части Советского районов областного центра.