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В России
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4 минуты назад
Ломбарды хотят подсадить россиян на займы под залог крипты
В Банке России подтвердили получение обращения и напомнили: закон «О ломбардах» разрешает таким организациям лишь определенный круг операций, а совмещать ломбардную деятельность с обменом цифровых валют и работой цифрового депозитария сейчас нельзя. Планирует ли регулятор менять правила, в ЦБ не уточнили.
Интерес к новому виду залога возник на фоне роста рынка: в апреле–июне 2026 года ломбарды заключили 4,9 млн договоров, а портфель за год вырос на 34%, до 126 млрд рублей. Криптовалютами в России пользуются около 20 млн человек, их вложения оцениваются в 3,7 трлн рублей. Однако далеко не все из них могут быть потенциальными клиентами ломбардов.
Для запуска услуги потребуются поправки в закон «О ломбардах», правила оценки и хранения криптовалюты, а также порядок ее продажи при невозврате долга. Пока эти вопросы не решены, эксперты ожидают, что услуга останется нишевой.
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