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В России
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6 минут назад
Риски дефолтов по облигациям переходят от банков к населению
Банки резко замедлили наращивание объема требований по корпоративным облигациям. В августе этот показатель вырос на 45 млрд рублей — почти в шесть раз меньше, чем год назад, следует из данных ЦБ. В июле прирост сократился в 3,4 раза, до 109 млрд рублей, а в июне — почти в пять раз, до 71 млрд.
Эти данные не означают, что банки массово продают облигации, пояснил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. На размер портфеля влияют также погашение старых выпусков и изменение стоимости бумаг. Тем не менее такая динамика может говорить о том, что банки осторожнее относятся к новым вложениям.
При этом компании продолжают активно выпускать облигации для привлечения денег. В августе объем размещений достиг рекордных для этого месяца 875 млрд рублей, а в сентябре превысил 1 трлн рублей, рассказал аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.
Банки стали осторожнее из-за высоких ставок и ухудшения финансового положения части заемщиков, считает Никита Бороданов. Кроме того, вместо корпоративных облигаций они могут покупать государственные бумаги — ОФЗ. Такие вложения считаются более надежными, поскольку по ним отвечает государство, а не частные компании.
Опасения инвесторов усиливает рост числа компаний, которые не могут вовремя расплатиться по облигациям. К августу количество таких эмитентов за полгода увеличилось с восьми до 13, сообщил Денис Астафьев. В сентябре объем обязательств, по которым произошли дефолты, достиг 6,3 млрд рублей.
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