Риски дефолтов по облигациям переходят от банков к населению

Банки резко замедлили наращивание объема требований по корпоративным облигациям. В августе этот показатель вырос на 45 млрд рублей — почти в шесть раз меньше, чем год назад, следует из данных ЦБ. В июле прирост сократился в 3,4 раза, до 109 млрд рублей, а в июне — почти в пять раз, до 71 млрд.



