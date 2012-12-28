55-летнюю уборщицу придавило мешками с сахаром: предприятие выплатит ей полмиллиона рублей
В России
37
34 минуты назад
В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Режим позволяет непрерывно контролировать экологическую обстановку, привлекать силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оперативно принимать меры для предотвращения возможной ЧС.
В документе отмечается, что необходимость введения режима связана с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, — пишут «Известия».
В Сочи 6 октября произошел мощный пожар на судне в акватории Черного моря. Столб дыма и всполохи огня были заметны на расстоянии в десятки километров. Минтранс РФ сообщил, что танкер подвергся вражеской атаке. Позже из-за инцидента для безопасности граждан были временно закрыты пляжи федеральной территории «Сириус». Совместно с Росгидрометом ведется постоянный контроль качества воды и воздуха.
0
0
0
0
0
Комментарии