В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда.