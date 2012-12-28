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В России
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16 минут назад
ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области
Центр обработки данных Сбербанка, расположенный в городе Балаково Саратовской области, подвергся атаке беспилотников в ночь на 14 октября.
«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных», — сказал он.
Речь идет о центре обработки данных в Балаково Саратовской области. По словам Ведяхина, несмотря на атаку на объект, работа систем банка не нарушена. Все сервисы финансовой организации продолжают функционировать в обычном режиме.
Глава Минцифры Максут Шадаев 12 октября отметил, что Минцифры совместно с Минобороны РФ прорабатывают меры по защите российских центров обработки данных от атак. Министр отметил, что, несмотря на масштаб атак, цифровые сервисы продолжают работать благодаря резервированию мощностей и распределению инфраструктуры.
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