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В России
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сегодня, 11:58

Граждане Черногории должны будут получать визы для въезда в РФ

По словам Захаровой, новые меры Подгорицы сократят туристический поток из России, негативно скажутся на черногорском бизнесе и ухудшат инвестиционный климат в стране.

Гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию, — рассказала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД Черногории 28 сентября уведомил российскую сторону о прекращении действия соглашения об условиях взаимных поездок от 24 сентября 2008 года.

«Да, действительно, МИД Черногории 28 сентября уведомил российскую сторону о прекращении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года. Исходя из полученных разъяснений, на практике это означает, что с 1 ноября наши граждане смогут въезжать в Черногорию и пребывать на ее территории по визам. Соответственно, гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию», — сказала Захарова.

По ее словам, такое решение Подгорицы наносит очевидный ущерб черногорским интересам. В угоду евронадеждам последовательно разрушаются многолетние наработки в рамках российско-черногорских отношений, не уделяется должного внимания экономическим последствиям подобных шагов.

«Без сомнения, введение визового режима сократит турпоток из России, ударит по черногорскому бизнесу, приведет к ухудшению инвестиционного климата. При этом, разумеется, властям Черногории бессмысленно рассчитывать на компенсацию со стороны Брюсселя неизбежных убытков», — отметила Захарова.
Черногория
виза
туризм
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