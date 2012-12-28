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В России
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вчера, 11:03
В Руспродсоюзе зафиксировали снижение цен на огурцы за год
Средняя розничная цена огурцов в России к концу сентября составила 123,7 рубля за килограмм, что на 3,7% ниже в годовом выражении.
«На данный момент цены на огурцы снижаются по недельным сравнениям и относительно аналогичных периодов прошлого года, так средние розничные цены на огурцы к четвертой неделе сентября находились на уровне 123,7 рубля за килограмм: за неделю они снизились на 1,9%, за месяц — на 1,4%. За год снижение составило 3,7%, за два года — 2,3%», — сказал он.
Глава ассоциации отметил, что цены на огурцы подвержены высокой сезонной волатильности в течение года. Так, после зимнего периода, с сокращением затрат на отопление теплиц и расширением предложения на рынке овощей открытого грунта, цены начинают снижаться до своего годичного минимума.
«С учетом климата России, нет круглогодичного производства отечественных овощей открытого грунта. Летний урожай овощей, который подвержен хранению, требует капитальных затрат на современные хранилища. На импортные овощи накладываются логистические затраты и пошлины, а производство в теплицах требует подогрева и досветки овощей», — объяснил Востриков.
При этом, он напомнил, что ранее реализованная Минсельхозом госпрограмма с поддержкой, субсидиями и льготными кредитами на тепличные комплексы расширило отечественное производство и обеспечило предложение свежей овощной продукции на рынок.
«Можно продолжать инвестиции в современные овощехранилища и теплицы, но при этом надо учитывать, что в условиях открытых границ наша продукция по году не сможет конкурировать по затратам на производство с импортными овощами открытого грунта из стран с круглогодичными урожаями без значительных ввозных пошлин», -— резюмировал он.
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